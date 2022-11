Suspeito de roubar malote em Arapongas é preso pela PM

Da Redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Arapongas na noite desta sexta-feira, 25, no bairro Jardim Colúmbia, após denúncias de que ele teria cometido o roubo do malote de uma empresa na região central da cidade nesta semana. No momento da abordagem, ele foi flagrado com cerca de meio quilo de maconha.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe do serviço de inteligência da 7ª CIPM de Arapongas foi até o local denunciado e encontrou a pessoa com as características repassadas de forma anônima. O suspeito foi abordado e com ele foi localizada uma pequena porção de maconha. Em seguida, na casa dele, os policiais localizaram uma bolsa com 509 gramas da mesma droga. Na mesma bolsa com a maconha, estava uma sacola contendo vários cupons fiscais, todos da papelaria que teve o malote roubado, ficando evidente a suspeita que de ele realmente seria autor do crime.

Ele foi preso e encaminhado até a delegacia de Arapongas.

