Suspeito de matar homem dentro de carro em Arapongas é preso em hotel

A Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito de assassinar Carlos Alberto dos Santos, 44 anos, no início da noite de sábado (5), na Rua Galinhola, no Jardim Aeroporto, em Arapongas, norte do Paraná. A vítima foi encontrada esfaqueada e morta dentro de um carro.

Segundo a polícia, o criminoso foi localizado logo depois do homicídio. Um denunciante anônimo informou à PM que o autor estava em uma recepção de um hotel na Avenida Maracanã. As equipes foram ao local e prenderam o suspeito.

De acordo com a polícia, o homem confessou a autoria do crime e informou que a faca de cozinha utilizada para o assassinato estava em sua residência. O objeto foi encontrado e apreendido. O suspeito foi preso e entregue na delegacia.

O carro onde a vítima estava era um Cruze, que, segundo a PM, não tinha pendências administrativas e foi liberado ao irmão. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O motivo do crime não foi informado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

