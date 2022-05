Suspeito de matar homem a facadas em Arapongas é preso

Da Redação

O suspeito de assassinar um homem, de 48 anos, com várias facadas no último dia 11/5 foi preso pela Guarda Municipal de Arapongas na noite desta quinta-feira (19). O crime aconteceu no Conjunto Araucárias em Arapongas, na Rua Mergulhãozinho.

O homem, de 25 anos, foi flagrado pela equipe que realizava patrulhamento pela Rua Pica Pau, no centro da cidade. Os guardas já sabiam que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo assassinato, então foi abordado. O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Arapongas.

O crime:

Um homem, de 48 anos, foi morto por diversos golpes de faca na noite desta quarta-feira (11), no quintal de uma casa, na Rua Mergulhãozinho, no Jardim Araucária, em Arapongas.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas constatou o óbito. Segundo os socorristas, a vítima foi encontrada com diversas perfurações nas regiões do pescoço e tórax, além de uma na mão e outra na nuca.

Ainda conforme os socorristas, um outro rapaz que também morava na residência prestou os primeiros atendimentos à vítima, e em seguida chamou o socorro.

A vítima, de acordo com o samu, foi identificada como Ednaldo Reboni Portera, de 48 anos.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados. O caso será investigado.