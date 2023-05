Suspeito de invadir celular e furtar criptomoedas é preso em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ação aconteceu nesta quinta

Um homem, de 39 anos, morador de Arapongas norte do Paraná, foi preso na manhã desta quinta-feira (18), no Jardim Morumbi. O homem é suspeito de ter invadido um celular e subtrair da vítima a quantia de R$ 42.109,42 em criptomoedas. A ação contou com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) e com a Polícia Civil de Goiás e de Arapongas.

continua após publicidade .

Durante as buscas foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos como pen drives, computadores, celulares, 18 mil reais em dinheiro, além de uma arma de fogo calibre.380, sem registro.

- LEIA MAIS: Carro roubado de vigilante em Londrina é encontrado em Arapongas

continua após publicidade .

Os objetos apreendidos irão auxiliar em uma investigação em curso da Polícia Civil de Goiás. O homem, que já tem antecedentes, foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, sendo liberado após o pagamento de fiança, no valor de R$8 mil.

fonte: PCPR Ação aconteceu nesta quinta





Siga o TNOnline no Google News