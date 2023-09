Suspeito de furtos é preso no Pirapó pela Polícia Civil de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 25 anos, por furtos cometidos em Arapongas, Sabáudia e Astorga nos últimos dias. O mandado foi cumprido no Distrito de Pirapó, em Apucarana.



continua após publicidade

De acordo com as investigações, o primeiro furto ocorreu na madrugada de terça (19), em Astorga, quando dois indivíduos arrombaram a porta de vidro e subtraíram diversos objetos e um malote com aproximadamente 5 mil reais.

-LEIA MAIS: Câmera filma dupla que furtou loja em Apucarana; um acabou preso

continua após publicidade

Na madrugada do mesmo dia, mas na cidade de Sabáudia, os indivíduos furtaram um depósito de material de construção levando diversas ferramentas.

Na sequência, na madrugada de quarta-feira (20), o mesmo indivíduo que praticou os furtos acima, adentrou clandestinamente em um posto de combustível na cidade de Arapongas, mediante arrombamento da porta de entrada, e de lá subtraiu diversos objetos, além do dinheiro que estava no caixa.

“Assim que os investigadores de Arapongas tomaram conhecimento da correlação entre os crimes iniciaram as diligências para localizar e qualificar o autor, o que ocorreu na manhã de hoje. A equipe saiu imediatamente em busca do homem e o localizou no Distrito de Pirapó, município de Apucarana”, afirma o delegado da PCPR Bruno Sentone.

O indivíduo capturado foi autuado em flagrante pela prática do crime de furto qualificado.

Siga o TNOnline no Google News