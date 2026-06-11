Suspeito de furtar lona da Estação Cultural Milene é detido durante em Arapongas

Um homem foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas na tarde desta quarta-feira (10), suspeito de envolvimento em furtos investigados pela Polícia Militar. A detenção ocorreu durante diligências relacionadas a um furto registrado anteriormente na cidade.

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Segundo a PM, equipes que realizavam buscas constataram que uma das lonas utilizadas na cobertura da Estação Cultural Milene havia sido cortada e parcialmente removida.

Durante patrulhamento na Rua Milhafre, na região da Vila Édio, os policiais localizaram, em uma barraca próxima a um assentamento cigano, uma lona com características compatíveis com a que havia sido furtada do espaço cultural.

O material estava em posse de um homem que também chamou a atenção dos policiais por utilizar roupas semelhantes às registradas por câmeras de monitoramento durante a ação criminosa. Conforme a corporação, ele vestia uma blusa laranja com capuz e uma calça preta com listras brancas, peças que coincidem com as imagens analisadas durante a investigação.

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Além disso, outras vestimentas encontradas no local também podem ter sido utilizadas em furtos registrados em datas diferentes, segundo a Polícia Militar.

Diante dos indícios levantados e após representação da vítima, proprietária da lona recuperada, o suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e ficar à disposição da autoridade policial.

A Polícia Civil dará sequência às investigações para apurar a participação do homem nos furtos registrados no município. A condução ocorreu sem resistência e sem necessidade do uso de algemas, informou a PM.