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PRISÃO EM ROLÂNDIA

Suspeito de ferir duas pessoas a tiros em conveniência de Arapongas é preso

Homem de 47 anos confessou os disparos, segundo a Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito de ferir duas pessoas a tiros em conveniência de Arapongas é preso
Autor Homem foi preso por policiais da 22ª SDP de Arapongas - Foto: TNOnline

A Polícia Civil prendeu em Rolândia, nesta terça-feira (10), um homem de 47 anos investigado por disparos que deixaram duas pessoas gravemente feridas em uma loja de conveniência na região do San Rafael, em Arapongas. Segundo o delegado Saulo Baptista Neto, o homem confessou ter atirado no estabelecimento há algumas semanas.

-LEIA MAIS: Homem com tornozeleira é detido por importunação sexual em Arapongas

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Uma mulher ficou gravemente ferida e um homem foi atingido por dois tiros no rosto. Durante o inquérito, a Polícia Civil reuniu imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas para esclarecer como ocorreram os disparos.

Antes da prisão, o investigado compareceu à delegacia acompanhado de um advogado e entregou a arma de fogo. O armamento foi apreendido e encaminhado para perícia.

Segundo o delegado, testemunhas relataram que o homem ameaçava com frequência pessoas que frequentavam a conveniência. Esses relatos e a saída do investigado da comarca de Arapongas embasaram, de acordo com Baptista Neto, a prisão preventiva decretada pela Justiça.

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A Polícia Civil tinha informações de que o homem circulava entre Rolândia e Londrina. Ele foi localizado em Rolândia e deve ser apresentado em audiência de custódia nesta quarta-feira (11).

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ARAPONGAS Crime polícia civil segurança violência
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