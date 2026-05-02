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Suspeito de ameaçar mulher com arma é abordado pela polícia em Arapongas

Ele teria ameaçado a vítima durante uma discussão

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 08:57:10 Editado em 02.05.2026, 08:56:57
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Suspeito de ameaçar mulher com arma é abordado pela polícia em Arapongas
Autor Foto: Reprodução/GM de Arapongas

Um homem foi encaminhado à delegacia após ser abordado pela polícia na noite desta semana, em Arapongas, depois de ser suspeito de ameaçar uma mulher com uma arma durante uma discussão em Londrina.

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De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, o condutor de um veículo Volkswagen Nivus, teria se envolvido em um desentendimento na cidade vizinha e exibido uma arma de fogo para uma mulher. Após o episódio, ele teria seguido em direção a Arapongas.

Diante da denúncia, equipes policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo e foi realizada a abordagem. O motorista, foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Questionado sobre a possível existência de algum objeto irregular, o homem informou que havia, no interior do carro, uma pistola de airsoft, modelo Red Alert RD-Compact, calibre 4.5 mm.

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Diante da situação e para esclarecimento dos fatos, o suspeito foi encaminhado, junto com o objeto, à 22ª Subdivisão Policial. Segundo a polícia, não foi necessário o uso de algemas durante a condução. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.

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