Suspeito de ameaçar mulher com arma é abordado pela polícia em Arapongas

Um homem foi encaminhado à delegacia após ser abordado pela polícia na noite desta semana, em Arapongas, depois de ser suspeito de ameaçar uma mulher com uma arma durante uma discussão em Londrina.

📰LEIA MAIS: Adolescentes armam emboscada e matam homem em praia após suspeita de pedofilia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, o condutor de um veículo Volkswagen Nivus, teria se envolvido em um desentendimento na cidade vizinha e exibido uma arma de fogo para uma mulher. Após o episódio, ele teria seguido em direção a Arapongas.

Diante da denúncia, equipes policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo e foi realizada a abordagem. O motorista, foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Questionado sobre a possível existência de algum objeto irregular, o homem informou que havia, no interior do carro, uma pistola de airsoft, modelo Red Alert RD-Compact, calibre 4.5 mm.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação e para esclarecimento dos fatos, o suspeito foi encaminhado, junto com o objeto, à 22ª Subdivisão Policial. Segundo a polícia, não foi necessário o uso de algemas durante a condução. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

