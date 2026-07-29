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CRIMINALIDADE

Suspeito briga com policiais e é preso por tráfico de crack em Arapongas

Ação no Jardim Araucária ocorreu após o homem tentar se esconder em uma residência

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 07:36:19 Editado em 29.07.2026, 07:36:14
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Suspeito briga com policiais e é preso por tráfico de crack em Arapongas
Autor Pedras de crack e dinheiro foram apreendidos - Foto: Divulgação/PMPR

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Araucária, em Arapongas, na noite de terça-feira (28). A prisão ocorreu após o suspeito tentar fugir da polícia, resistir à abordagem e entrar em confronto físico com os agentes.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (29) em Arapongas

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A Polícia Militar (PM) realizava um patrulhamento preventivo pela Rua Tangará Dançarino, uma área que já vinha recebendo diversas denúncias da população sobre a intensa venda de entorpecentes. Ao notar a aproximação da viatura, o homem correu e tentou se esconder dentro de um imóvel.

Com o apoio de uma equipe de reforço, os policiais entraram no local. O suspeito ignorou as ordens das autoridades e partiu para a agressão contra um dos agentes, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo.

Após ser contido e revistado, o homem confessou que estava vendendo drogas na região e indicou exatamente onde o material estava guardado. No esconderijo apontado, a equipe apreendeu 78 pedras de crack prontas para a venda, pesando um total de 21 gramas.

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O detido foi informado sobre seus direitos e encaminhado para a delegacia de Arapongas, onde o caso foi formalizado e ele permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de drogas.

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ARAPONGAS conflito físico crack POLICIA MILITAR prisão em flagrante trafico de drogas
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