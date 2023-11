Sucesso marca a 1ª Corrida Cidade dos Pássaros

Com o objetivo de incentivar e envolver a comunidade na prática de uma atividade física, Arapongas recebeu no último domingo, (26), a 1ª Corrida Cidade dos Pássaros, evento promovido pelo Rotary Club Arapongas Amanhecer, grupo Saúde em Foco – Corrida Legal Arapongas e TVCOM Running, com o apoio da Prefeitura de Arapongas, por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte, Saúde e Segurança (Guarda Municipal), OAB Subseção Arapongas e Polícia Militar e diversos patrocinadores.

Com concentração na Praça Mauá, às 07h30, a largada oficial aconteceu às 8h00, com presença de diversos participantes. A prova contou com dois percursos: 4 km e 8 km, sendo monitorados através de controle de cronometragem e fiscais espaçados no decorrer do trajeto. Conforme a organização do evento, a 1ª Corrida Cidade dos Pássaros contou com 700 inscritos, desse total, cerca de 650 corredores participaram.

“Foi um sucesso. Algo importante para o cotidiano, que leva saúde e bem-estar. Tudo foi possível pela dedicação e união de esforços de todos que contribuíram. Isso nos traz ânimo e gás para uma próxima edição”, disse um dos organizadores, Gilvan Lucas Freitas, professor do Corrida Legal de Arapongas.

Integraram também a comitiva organizadora do evento o Projeto da Caixa de Assistência do Advogado, representado pela delegada Dra. Evelyn Sekitani e OAB Arapongas presidida pelo Dr. Tales Franzin.

Também como forma de incentivo, a 1ª Corrida Cidade dos Pássaros contou com a participação de secretários municipais, como o secretário de Governo, Rafael Cita, secretário de Segurança, Paulo Argati, secretário de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Paulo Grassano, secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, secretário de Esporte, Altair Sartori, Guardas Municipais (GMA), outros servidores municipais, representantes de entidades, clubes de serviço e comunidade em geral.

"Evento esportivo que movimentou nossa cidade. Algo bacana que envolveu pessoas de diferentes grupos, num só objetivo: promover saúde”, disse Cita. Mais de 100 troféus foram entregues aos participantes; premiação para geral, moradores da cidade, advogados e por categorias.



