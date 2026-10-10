Sortudo de Arapongas acerta a quadra da Quina e leva R$ 10,2 mil
Bilhete simples feito na Lotérica Silvestre acertou quatro das cinco dezenas sorteadas nesta sexta-feira
Um apostador de Arapongas passou bem perto de faturar o prêmio acumulado da Quina no concurso 7139, realizado na noite desta sexta-feira (9). Ele acertou quatro das cinco dezenas sorteadas e vai levar para casa R$ 10.266,12. O jogo individual e simples, de 5 números e feito com a opção de teimosinha, foi registrado na Lotérica Silvestre.
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Outra aposta do Paraná também garantiu a quadra: um bolão de 5 cotas feito na Duende Loterias, em Curitiba, faturou o valor de R$ 10.266,10. As dezenas sorteadas no concurso foram 11, 17, 40, 62 e 68. Como ninguém cravou os cinco números, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado no domingo (11), subiu para R$ 32 milhões.
Em todo o país, a quadra teve 69 apostas ganhadoras, recebendo R$ 10.266,12 cada. Na faixa dos três acertos, 4.847 bilhetes foram premiados com R$ 139,18. Já o terno registrou 130.412 apostas contempladas com R$ 5,17 cada. Os sorteios da Quina ocorrem de segunda a sexta e domingos, e a aposta mínima, composta por 5 números, custa R$ 3,00.