Solenidade marca posse de nova diretoria do Sima; assista

Uma solenidade marcou a posse da nova diretoria do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), nessa sexta-feira (01), no Buffet Porto da Serra.

Irineu Munhoz deixou a presidência do Sima depois de dois mandatos (2015/2018 e 2018/2021). Ele destacou algumas conquistas alcançadas pelas diretorias que passaram pelo Sima, como a parceria com a Apex-Brasil, a criação do EcoSelo para as empresas que cumprem integralmente as leis ambientais, a criação do Centro de Tecnologia em Ação e Desenvolvimento Sustentável (Cetec), a fundação do Expoara e outras ações que mostraram para o Brasil e o exterior a força do associativismo do polo moveleiro de Arapongas.

“Esses dois últimos anos foram marcados por muitas incertezas, porém sabemos que o Sima é o local para, juntos, alavancarmos o futuro das nossas empresas”, acrescentou Munhoz.

José Lopes Aquino, o novo presidente, enfatizou que a vida foi o bem maior perdido com a pandemia e manifestou solidariedade com as famílias atingidas. Ele também destacou os desafios que a diretoria do Sima tem pela frente na defesa não só do polo moveleiro, mas também da indústria brasileira como um todo.

“Nos últimos dez anos, segundo o IBGE, o PIB do País cresceu a um ritmo médio de 1% ao ano. No mesmo período, a indústria encolheu 1,6% anualmente, em média. Em 25 anos, a participação da indústria de transformação desabou de 20% para 11% em relação ao PIB nacional, ou seja, perdemos quase 50% em nossa representatividade”, avaliou Aquino.

Para ele, os números mostram que, de longa data, está acontecendo algo inverso aos interesses do país e do povo brasileiro na condução da política econômica.

“O setor industrial, que tem um dos maiores potenciais de gerar empregos, está definhando por não existir um projeto adequado, estruturado, para que a indústria de transformação possa atuar na sua plenitude”, acrescentou o presidente. Na sua opinião, um dos caminhos é o trabalho conjunto das entidades empresariais com os governos federais, estaduais e municipais, exigindo articulação não para obter subsídios e favores para pequenos grupos, mas sim para se construir um projeto que atenda a necessidade de toda a indústria nacional. Ele concluiu exaltando a qualidade do empresariado.

“O empresário nato, o empreendedor, tem por característica ser um grande otimista. Somos resilientes. As desventuras do caminho se tornam combustível para a superação de toda e qualquer dificuldade e assim continuarmos a missão”, frisou.

O evento teve ainda a presença do prefeito de Arapongas Sergio Onofre, vice-prefeito Jair Milane e demais autoridades municipais.

Participaram também o presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, o superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná, Paulo Kroneis, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Arapongas (Sticma), Carlos Roberto da Cunha, representantes da Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário (Abimóvel), de clubes de serviço, entre outros convidados.

Solenidade marca posse de nova diretoria do Sima