'Sofri muito preconceito', diz morador de Arapongas que perdeu 150 kg

Na época, o araponguense chegou aos 247 quilos

"Sofri muito preconceito por ser gordo", relembra o comerciante de Arapongas, Allan Carlos Batalha, de 34 anos, que perdeu mais de 150 quilos após passar por uma cirurgia bariátrica há 10 anos. Na época, o araponguense chegou aos 247 quilos.

"Fui de 105 quilos para 247 neste período. Atribuo alto ganho de peso a um acidente que sofri de motocicleta. Fiquei de cama por cerca de um ano e meio. Também por conta do acidente, fiquei com um problema na perna, que até hoje me prejudica até mesmo para fazer exercícios físicos", recorda Allan.

Quando passou pela cirurgia de redução do estômago, o comerciante lembra que foi muito complexa e que mesmo assim deu a volta por cima. "Éramos em três pacientes e só eu sobrevivi ao pós-cirúrgico. A partir daí, comecei a me alimentar saudavelmente e mudei os hábitos", acrescenta.

Apesar da grande perda de peso, Allan luta constantemente contra a balança e recentemente, após a morte de sua mãe, acabou ganhou alguns quilos. "Estou com 96 quilos. Engordei após a morte da minha mãe, que estava lutando contra um câncer. Muito difícil esse período. Porém, nunca mais passei dos 100 na balança", explica.

Sobre a retirada do excesso de pele típico de quem perde muito peso, o comerciante precisa passar por um novo procedimento. Porém, no momento não consegue financiar a cirurgia. "Precisava tirar o excesso de pele que ficou na barriga e na perna, mas é caro e não consigo pelo SUS", comenta.

Para quem pretende emagrecer ou vem lutando contra a balança, o araponguense deixa um recado. "Acredite em tudo que é bom e lhe faz bem, acredite inclusive no que lhe faz mal também já que para se proteger é preciso conhecer o que se vai enfrentar, que você nunca se esqueça: Não importa o que aconteça, não pare de acreditar", completa.

