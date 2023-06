Sisprime do Brasil reinaugura agência de Arapongas

O cooperativismo de crédito está crescendo no Brasil e se destacando pelo atendimento personalizado, taxas mais competitivas, maior rentabilidade nos investimentos e participação dos cooperados nos resultados anuais. Exemplo de expansão do setor, a Sisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, e a maior com foco preferencial na área da saúde, reinaugurou, nesta terça-feira (20), a agência de Arapongas, aberta em 1999. As novas instalações estão agora na Avenida Arapongas, 1560.

Com uma estrutura de alto padrão para recepcionar os cooperados de forma personalizada, o novo espaço é amplo e planejado para proporcionar bem-estar aos visitantes. “Além de uma melhor localização, estamos oferecendo um ambiente moderno e sofisticado aos nossos cooperados”, destacou Sandra Mara Scoponi Celi, gerente da agência.

O evento de inauguração foi realizado durante todo o dia com um coffee break que contou com a presença da diretoria da Sisprime do Brasil, autoridades, médicos e profissionais da saúde, empresários e profissionais liberais. O presidente do Conselho de Administração da Sisprime do Brasil, Dr. Alvaro Jabur, presente no evento, ressaltou os diferenciais do cooperativismo de crédito.

“Trabalhamos para melhorar a vida financeira das pessoas. Oferecemos um atendimento personalizado e devolvemos valores ao setor produtivo por meio da distribuição das Sobras aos cooperados, o que traz riqueza para a comunidade. Temos ainda participação ativa nas localidades para contribuir com o desenvolvimento das regiões onde estamos inseridos”, afirmou.

A instituição dispõe atualmente de mais de 40 linhas de crédito pensadas de forma personalizada para atender às necessidades e demandas de cada cooperado com atendimento individualizado e assessoria financeira exclusiva.

Na Sisprime do Brasil, os associados contam com diversos serviços para facilitar o seu dia a dia, entre eles: conta corrente, aplicações, financiamentos, cartões de crédito e vários outros produtos que foram implantados em alinhamento com o propósito de contribuir com a vida financeira das pessoas, proporcionando maior segurança, tranquilidade e bem-estar, com o objetivo de atender pessoas e negócios, das necessidades financeiras mais básicas ao planejamento de vida.

Sobre a Sisprime do Brasil

A Sisprime do Brasil foi fundada em 1997 e é a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país e a maior cooperativa de crédito do Brasil com foco preferencial na área da saúde. Administra R$ 6,5 bilhões em ativos e possui patrimônio líquido de R$ 1 bilhão. É associada ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, que garante depósitos de até R$ 250 mil por CPF/CNPJ. A cooperativa conta com 43 agências nos estados do Paraná e São Paulo, e mais de 45 mil cooperados. Os cooperados recebem atendimento exclusivo com profissionais capacitados para orientação financeira e participação na distribuição das sobras anuais.



