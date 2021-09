Da Redação

Sindicância deve apurar acidente com ambulância do SAMU

A prefeitura de Arapongas informou que uma sindicância será aberta para apurar as circunstâncias do acidente que envolveu uma ambulância do SAMU do município em Cascavel, região oeste do Estado, na última terça-feira (21).

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Arapongas Moacir Paludetto Júnior, os servidores que ficaram feridos no acidente estão de licença médica, se recuperando em casa, mas em breve, deverão ser ouvidos. "Esperamos que até na próxima semana tenhamos acesso ao Boletim de Ocorrências do caso para darmos início a sindicância que deve apurar as responsabilidades deste acidente registrado em Cascavel. Os servidores, que estão de licença, se recuperando dos ferimentos serão ouvidos, e todos os procedimentos cabíveis serão aplicados neste caso", informou o secretário.

Ainda de acordo com ele, a ambulância que ficou destruída no acidente fazia parte dos veículos reserva do município, desta forma, o atendimento do SAMU não ficará prejudicado na cidade. "A ambulância destruída no episódio estava no seguro e fazia parte de uma frota reserva, portanto, o ocorrido não afeta o trabalho desempenhado pelo SAMU na cidade. Também é importante dizer que o veículo estava com a manutenção em dia", disse Paludetto Júnior.

Nota

A prefeitura de Arapongas emitiu uma nota de esclarecimento a respeito do acidente. Leia na íntegra o conteúdo:

"A respeito do acidente de trânsito ocorrido nesta terça-feira (21/09), no município de Cascavel/PR, envolvendo uma ambulância do SAMU desta municipalidade, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem a informar o que segue:



01 - A ambulância básica do SAMU Arapongas, ocupada por um condutor e uma técnica de enfermagem, deslocou-se até o município citado para o transporte de paciente ao Hospital Psiquiátrico de referência;

02 – O condutor afirma que, após deixar o paciente no Hospital Psiquiátrico, teria tido o aparelho celular roubado. Iniciou-se então uma perseguição e, no Bairro Santo Onofre, envolveu-se no acidente;

03 – Ambos os servidores do SAMU Arapongas foram encaminhados estáveis para a UPA de Cascavel, o mesmo ocorrendo com uma terceira vítima ocupante de outro veículo;

04 – A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as ambulâncias do SAMU passam por manutenções periódicas. A última manutenção realizada na ambulância envolvida no acidente foi feita em agosto deste ano;

05 - Todas as medidas cabíveis no que diz respeito ao caso serão tomadas a fim de se apurar responsabilidades;

06 - O município de Arapongas coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários", diz a nota assinada pela prefeitura de Arapongas, através da secretaria municipal de Saúde.