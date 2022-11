Simulado de incidentes no Aeroporto de Arapongas chama atenção

Da Redação

Nos dias 28 e 29 de outubro, Arapongas recebeu o 1º Simpósio de Atendimento à múltiplas vítimas; ato que celebrou os 16 anos da implantação do SAMU no município. A abertura ocorreu no Anfiteatro Vianinha, com a presença de autoridades, como a do secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Argati, e vereadores da base aliada. No primeiro dia, houve um ciclo de palestras com profissionais da área.

No segundo dia, um simulado prático de atendimento a incidentes com múltiplas vítimas reuniu as equipes do SAMU no Aeroporto Municipal Alberto Bertelli. O cronograma de atividades contou com a participação de especialistas, entre eles, o médico coordenador do Serviço Aeromédico do Samu de Maringá, Dr. Maurício Lemos, diretor de Segurança operacional do taxi aéreo de Arapongas, Paulo Sergio Frota Dutra, professor de Ciências Aeronáuticas e piloto de aeronaves, Luzardo Junior, 2º tenente BM Marks, representando o Corpo de Bombeiros de Arapongas, e o médico intervencionista do Samu Arapongas e Aeromédico de Londrina, Dr. Alessandro Sella. Foram abordados temas: integração dos serviços de resgate; procedimentos técnicos e acidentes com aeronaves; procedimentos técnicos e acidentes com aeronaves; Sistema de Comando em incidentes e incidentes com múltiplas vítimas e triagem START. Para o enfermeiro e coordenador do Samu Arapongas, Carlos Eduardo Arruda, foram dias proveitosos e que aperfeiçoaram o conhecimento e capacidade de atendimento da equipe. “ O nosso secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, abraçou o projeto. E conseguimos unir grandes profissionais para uma capacitação ampla e benéfica ao Samu Arapongas. O resultado será na qualidade dos atendimentos a serem aplicados, além da ampliação do conhecimento teórico e prático”, enfatizou.

Projeto Educacional

O Samu de Arapongas participa de uma iniciativa educacional, com alunos da Rede Municipal. Na última semana, foi lançado o projeto “Samuzinho Arapongas 2022” – que integra as ações do programa “ Primeira Infância”; que prioriza os cuidados, estímulos e interação, buscando ampliar a discussão a respeito do processo de aprendizagem infantil nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s). Na oportunidade, os alunos acompanharam um teatro sobre “Primeiros Socorros e prevenção de acidentes” contado de maneira lúdica com a presença dos profissionais do Samu de Arapongas.

