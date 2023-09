Simulação de acidente movimenta Arapongas na Semana do Trânsito

Na manhã desta sexta-feira (22), imagens impactantes chamaram a atenção em Arapongas. Uma locomotiva da Rumo, um ônibus cheio de passageiros e um carro acidentados, aparentemente uma grande fatalidade de trânsito na Avenida Arapongas, no cruzamento com a Rua Rouxinol. No entanto, tudo não passou de uma simulação para conscientizar a população no encerramento da Semana do Trânsito. Veja reportagem em vídeo abaixo.

“Como parte da nossa programação da Semana Nacional do Trânsito, fizemos essa simulação, visando conscientizar a população e também fortalecer a integração das nossas forças de Segurança e de Saúde”, explica o secretário de segurança pública Paulo Sérgio Argati.



A ação contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM, Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), Guarda Municipal de Arapongas (GMA), Polícia Civil, Secretaria Municipal de Saúde e Grupo de Resgate e Apoio Voluntário Norte Paranaense (Grav).

O guarda municipal Ildemar Passoni, que foi um dos idealizadores da simulação, afirma que, além de treinar os profissionais de segurança e resgate, a ideia é conscientizar as pessoas sobre a segurança no trânsito.

“Foi a primeira vez que tivemos uma simulação desse porte com a participação da empresa Rumo, fazendo uso de uma locomotiva. Foi uma simulação com 18 vítimas, sendo 4 óbitos, e se tratou de um conjunto de ações vindas de cada instituição”, conta.

Muita gente que passava pelo local acabou se confundindo e, até mesmo, se assustando com toda aquela movimentação. É o caso do pastor Luciano Batista, que passava pela Rua Rouxinol e não sabia que era uma simulação.

“Quando vi tantos socorristas e aquelas pessoas feridas, fiquei assustado. Jurava que se tratava de um acidente grave. Mas, graças a Deus, foi simulação e fica aí a reflexão sobre o nosso comportamento no trânsito”, afirma.

ACIDENTES FATAIS DIMINUEM

Em um levantamento de janeiro a agosto de 2022 e do mesmo período de 2023, Arapongas registrou uma queda de 50% nos acidentes fatais. Foram 12 mortes contra seis em 2023. Já o total de acidentes contabilizados no mesmo período dos dois anos manteve a média: 607 em 2022 e 609 em 2023.

Assista:

TnOnline TV

Por Louan Brasileiro

