Simepar: tempo fica nublado neste domingo em Arapongas

A instabilidade que avançava sobre o Paraná chegou, neste domingo (29), aos municípios da região Norte e, com isso, pancadas de chuva podem ser registradas. Mas em Arapongas, por exemplo, o tempo deve ficar apenas nublado, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Em relação às temperaturas, a Cidade dos Pássaros deve registrar mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.



De acordo com o Simepar, entre domingo e segunda-feira, há indicativos de acúmulos significativos de precipitação e as condições atmosféricas também são favoráveis à ocorrência de tempestades, principalmente no interior do Estado. A instabilidade deve seguir até terça-feira (31).



Região

Londrina, que também fica situada no Norte do Paraná, o tempo também dever ficar predominantemente nublado e não existe a possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 28ºC.