Simepar indica tempo nublado nesta sexta-feira em Arapongas

Continua após publicidade

Arapongas amanheceu com o tempo fechado nesta sexta-feira (21) e registrou temperatura mínima de 15º C. A máxima não deve ultrapassar os 29º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a sexta-feira será de tempo nublado na cidade, no entanto, não há previsão de chuva.

Nesta sexta-feira as condições do tempo mudam sobre parte do Paraná. O avanço de uma frente fria provoca pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas a partir da tarde nas regiões oeste, sudoeste e sul paranaense. São previstas também rajadas de ventos moderados a fortes em alguns pontos. Nas demais regiões o tempo permanece estável, com variação de nebulosidade. Nestes setores a chuva ocorre no decorrer da madrugada de sábado. Temperaturas ficam elevadas à tarde no Estado, com ventos predominantes de norte/noroeste.