Simepar indica que segunda-feira será instável em Arapongas; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Cidade dos Pássaros pode registrar chuva nesta segunda

Os últimos dias do inverno serão marcados por chuva em quase todo o Paraná, pois há uma nova frente fria se deslocando para o Estado. Chuvas estão sendo registradas entre o oeste e sudoeste do Paraná e, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a tendência é de que a instabilidade se propague para as demais regiões paranaenses ao decorrer desta segunda-feira (19). Ainda conforme o instituto meteorológico, temporais localizados também são previstos.

continua após publicidade .

A previsão indica que o dia será instável também na região norte do Paraná. Arapongas, por exemplo, pode registrar chuva nesta segunda-feira, principalmente durante a noite. Conforme o Simepar, a precipitação acumulada é de 3.4 mm.

A Cidade dos Pássaros amanheceu com tempo firme e muita ventania, mas, ao decorrer do dia, a nebulosidade começa a predominar.

continua após publicidade .

Em relação às temperaturas, a mínima obtida em Apucarana foi de 13ºC. Já a máxima deve ser de 24ºC.

Siga o TNOnline no Google News