Simepar indica ocorrência de chuva neste sábado em Arapongas

Uma frente fria avança sobre a região Sul do Brasil, neste sábado (14), trazendo instabilidade. Por conta disso, o dia ficará predominantemente nublado em Arapongas, fator que influencia na possibilidade de chuva. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a precipitação acumulada é de 7.5 mm.

Ainda conforme o instituto, a chuva prevista é mais forte no interior paranaense e deve ocorrer durante a tarde. Não se descarta ocorrência de algumas tempestades entre o noroeste, oeste e o sudoeste do Estado. No norte pioneiro e Campos Gerais também deve chover à noite.

Devido à instabilidade, as temperaturas ficam amenas na Cidade dos Pássaros. A mínima prevista é de 11ºC e a máxima de 21ºC.