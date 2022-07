Simepar diz que Arapongas pode registrar chuva nesta segunda-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas amanheceu sob nuvens nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (18) volta a ter chuva mais expressiva em parte do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso se deve à circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, fator que contribui para formação de nuvens de chuva sobre o Estado, com eventos que ocorrem a qualquer momento do dia.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto, há condições também para a ocorrência de temporais localizados, principalmente no noroeste e no oeste paranaense.

Em Arapongas, norte do Paraná, por exemplo, é possível que ocorram alguns chuviscos ao decorrer do dia. Existe uma precipitação acumulada de 4.0 mm. O Simepar também informa que o sol pode aparecer na Cidade dos Pássaros, porém, entre nuvens.

continua após publicidade .

Por conta da instabilidade no Estado, as temperaturas seguem mais amenas. As únicas cidades que devem registrar valores um pouco acima da média são as que ficam próximas da divisa com São Paulo.

Em Arapongas, elas devem variar entre 16ºC e 23ºC.



Siga o TNOnline no Google News