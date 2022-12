Simepar aponta que quarta-feira será de tempo firme em Arapongas

Da Redação

A mínima prevista é de 17ºC, enquanto a máxima não ultrapassa dos 26ºC

Nesta quarta-feira (14), há uma diminuição da instabilidade no Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não há previsão de chuvas fortes, mas algumas pancadas isoladas e rápidas ainda podem ocorrer no interior do Estado, principalmente à tarde, onde as temperaturas ficam elevadas.

No leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e praias, o céu fica com presença de muita nebulosidade e condição para garoa/chuva fraca ocasional. Já para o norte do Paraná e demais regiões, a previsão aponta que o dia será ensolarado, estável.

Em Arapongas, por exemplo, a estabilidade volta a predominar nesta quarta-feira. Portanto, não há previsão de chuva para a cidade.

O Simepar indica que as temperaturas ficam amenas no amanhecer nas regiões de maior altitude, ou seja, centro-sul, Campos Gerais e região de Curitiba. As primeiras horas da manhã também serão de temperaturas agradáveis na Cidade dos Pássaros, onde a mínima prevista é de 17ºC.

No entanto, por conta do predomínio do sol, os valores aumentam gradualmente ao decorrer do dia. No período da tarde, é esperada uma máxima de 26ºC para o município.

