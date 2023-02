SIMA e FIEP assinam convênio no Circuito Mobiliário em Arapongas

Da Redação

O espaço físico onde o Centro está instalado pertence ao SIMA e foi cedido ao SESI

O Centro de Referência em Segurança e Saúde do Trabalhador, consolidado em 2007 por uma parceria entre o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA) e o Sistema FIEP, recebeu nesta semana um novo capítulo. Durante o Circuito Paranaense do Mobiliário, as duas entidades firmaram convênio que garante atendimento e comodidade ao trabalhador. O espaço físico onde o Centro está instalado pertence ao SIMA e foi cedido ao SESI por cinco anos para servir e fortalecer a indústria. Na assinatura do convênio, também foram anunciados investimentos tanto em equipamento quanto em estrutura física.

“Estamos falando em equipamentos de última geração, como eletroencefalograma, eletrocardiograma, o teste de visão, que é o Adam Robô, em exposição no Circuito Mobiliário, espirometria, audiômetro, tudo novo. Além disso, temos agora uma empresa que vai emitir no dia ou, no máximo, no dia seguinte os laudos dos exames, coisa que antes demorava até quatro dias”, afirma José Lopes Aquino, presidente do SIMA. Desta forma, os exames admissionais e periódicos serão mais dinâmicos e a indústria poderá colocar o trabalhador de forma mais rápida na sua função.

Segundo Aquino, desde o ano passado a área de Segurança e Saúde para Indústria do SESI vem sendo reestruturada com a contratação de profissionais capacitados e com o investimento em equipamentos de tecnologia de ponta, tanto para a segurança quanto para o atendimento em saúde ocupacional. Além do investimento em pessoas e equipamentos, o SESI investe em infraestrutura. Os investimentos são da ordem de R$ 700 mil, com melhorias nos banheiros, pintura, drenagem para a área de estacionamento, que inunda nos períodos chuvosos, mudança na fachada e outras melhorias previstas para a reforma neste ano.

“Todos os exames ocupacionais são realizados em um mesmo espaço. O trabalhador não vai precisar sair mais para fazer os exames em locais diferentes. O SESI tem vários credenciados, que ele mesmo seleciona e ele mesmo faz a gestão. Com isso, é possível estar mais próximo de quem está atendendo e exigir qualidade nos atendimentos. Em relação aos laudos, todos eles passam a ter assinatura de engenheiros e médicos que são profissionais do SESI. É esse diferencial que o SIMA fez questão de oferecer aos seus associados”, ressalta Aquino.

O Centro de Referência em Segurança e Saúde do Trabalhador fica na Rua Surucuá Açu, 299, na Vila Araponguinha. O Circuito Paranaense do Mobiliário começou na segunda-feira (30/01), contando também com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

