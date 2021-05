Siate atende mulher ferida em loja após queda de prateleira

Continua após publicidade

O Corpo de Bombeiros (CB) foi acionado na tarde desta quarta-feira (12) para atender um acidente dentro da loja Giga, na Avenida Arapongas.

De acordo com informações do Soldado Fábio do CB Arapongas, uma mulher de 57 anos precisou de atendimento e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade com uma contusão e corte no braço.

Foto por Reprodução

De acordo com testemunhas que estavam no local, uma das prateleiras da loja caiu, atingindo a cliente. A loja foi fechada logo após o ocorrido para passar por uma inspeção.

Foto por Reprodução

As causas do acidente serão apuradas.