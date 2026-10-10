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ARAPONGAS

Show de Ana Castela reúne milhares de pessoas no primeiro dia da ExpoArapongas

Programação de sexta-feira também contou com apresentações de artistas locais, da cantora Elis Justi e da dupla Us Agroboy

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Show de Ana Castela reúne milhares de pessoas no primeiro dia da ExpoArapongas
Autor Foto: Colaboração/TNOnline

O show da cantora Ana Castela reuniu milhares de pessoas na noite desta sexta-feira (09), durante a abertura da ExpoArapongas, em Arapongas (PR). A apresentação foi uma das principais atrações do primeiro dia da festa, que celebra os 79 anos do município.

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A Boiadeira subiu ao palco às 22h. O horário foi antecipado pela organização após pedidos de pais e mães que queriam levar os filhos para acompanhar o show.


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Show de Ana Castela reúne milhares de pessoas no primeiro dia da ExpoArapongas
AutorFoto: Colaboração/TNOnline

A programação de sexta-feira também contou com apresentações de artistas locais, da cantora Elis Justi e da dupla Us Agroboy. Os portões do Expoara Centro de Eventos foram abertos às 18h, com opções de alimentação no Espaço Gastronômico.

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A ExpoArapongas segue até domingo (11), com shows de diferentes estilos musicais. Neste sábado (10), a programação inclui artistas locais, Turma do Pagode e Marcos & Belutti.

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Show de Ana Castela reúne milhares de pessoas no primeiro dia da ExpoArapongas
AutorFoto: Colaboração/TNOnline

No domingo (11), último dia do evento, estão previstos shows de artistas locais, Jennifer & Stephany, JirayaUai e Luan Pereira.

A festa acontece no Expoara Centro de Eventos, na Rua Guaratinga, nº 4455, no Parque Industrial II. A entrada é feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados à montagem de cestas básicas para famílias e entidades assistenciais. O estacionamento custa R$ 25.

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Ana Castela artistas locais comunidade Eventos Culturais ExpoArapongas show ao vivo
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