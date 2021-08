Da Redação

'Sextou Big' acontece nesta sexta-feira em Arapongas

A Secretaria da Cultura apresenta mais uma atração do “Sextou Big, material produzido pela Big Band de Arapongas e que vem animando as noites das sextas-feiras com música de boa qualidade.

Na última quarta-feira o programa D’MAHRA em Casa iniciou uma nova série de apresentações, onde nas próximas semanas será mostrado um pouco da trajetória e do trabalho do artista plástico Cleir Ávila Ferreira Júnior, que está modelando esculturas de pássaros, a serem instaladas em praças e logradouros públicos da nossa querida “Cidade dos Passarinhos”.

SERVIÇO

Cultura em Casa

Dia – 06 de agosto

Horário: 19 horas

Apresentação “Sextou Big”

ONDE ASSISTIR

Facebook: https://www.facebook.com/secle.arapongas

Instagram: https://www.instagram.com/seclearapongas/

Site: https://www.arapongas.pr.gov.br/cultura/

Cultura em Casa: https://www.facebook.com/culturaaraponga