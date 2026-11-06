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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira terá tempo abafado, chuva confirmada e máxima de 29°C em Arapongas

Instabilidade atmosférica pode acumular cerca de 9 milímetros e provocar rajadas de 37 km/h

Escrito por Da Redação
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Sexta-feira terá tempo abafado, chuva confirmada e máxima de 29°C em Arapongas
Autor As temperaturas devem variar entre a mínima de 20°C no amanhecer e a máxima de 29°C durante a tarde - Foto: Arquivo TOnline

Arapongas terá uma sexta-feira, dia 6, marcada por tempo instável, predomínio de céu encoberto e alta probabilidade de chuvas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre a mínima de 20°C no amanhecer e a máxima de 29°C durante a tarde, configurando um cenário de ar abafado e com precipitação praticamente garantida para todo o município.

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A probabilidade de chuva chega a 98%, com estimativa de precipitação acumulada de 8,8 milímetros distribuída pelo período. A umidade relativa do ar se mantém bastante alta, variando de 69% nos horários mais quentes até a saturação de 100%, sob a influência de ventos vindos do leste que sopram a uma média de 7 km/h, acompanhados de rajadas que podem alcançar os 37 km/h.

Paraná

A aproximação de um novo sistema de baixa pressão nas proximidades do Paraguai, com extensão em direção à Região Sul do Brasil, deve favorecer a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde, com possibilidade de temporais localizados. As temperaturas elevadas segue sendo um destaque.

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