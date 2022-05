Sexta-feira será ensolarada com máxima de 23ºC em Arapongas

Da Redação

A sexta-feira (13) será de tempo firme em Arapongas, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Sendo assim, não é esperada a ocorrência de chuva na cidade.

Em áreas entre os setores do sudeste e leste, os ventos que sopram do mar são mais atuantes em relação à umidade, influenciando o registro de mais nuvens e a possibilidade de algum chuvisco ocasional, principalmente próximo à serra do mar.

O amanhecer deve ser de temperaturas amenas. Na Cidade dos Pássaros, por exemplo, a mínima prevista é de 12ºC. Já a máxima não ultrapassará dos 23ºC.