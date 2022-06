Sexta-feira será de tempo instável em Arapongas

Da Redação

A chuva começa a perder intensidade nesta sexta-feira (3), no Paraná, porém, mesmo com a instabilidade indo embora, a nebulosidade permanece. De acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode haver ocorrência de chuvas nos municípios da região Central e Leste do estado, em função dos ventos que transportam umidade do oceano.

Em Arapongas não é diferente, pois existe a possibilidade de ocorrência de chuva, principalmente durante a madrugada. A precipitação acumulada é de 1.2 mm. Durante a tarde, é possível que o sol apareça entre nuvens no município.

O Simepar também informa que as temperaturas continuam amenas em várias regiões do Paraná, porém, no Oeste e Noroeste, onde o sol aparece durante a tarde, deve esquentar um pouco mais.

Na Cidade dos Pássaros, a sexta-feira apresenta características semelhantes a do dia anterior, com temperaturas máxima e mínima de 21ºC e 14ºC, respectivamente.

Região

Não existe previsão de chuva em Londrina, nesta sexta-feira. Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 15ºC e a máxima de 21ºC.

Rolândia não deve registrar chuva também. A mínima obtida foi de 174C e a máxima não deve ultrapassar dos 22ºC.