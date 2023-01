Sexta-feira será de tempo firme em Arapongas, segundo Simepar

Da Redação

As temperaturas devem variar entre 14ºC e 26ºC

Arapongas não registra chuva desde quinta-feira (5), pois, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o eixo de frente fria que trouxe instabilidade ao Estado se afastou. Portanto, nesta sexta-feira (6), o tempo deve apresentar as mesmas características quanto ao dia anterior.

Conforme o instituto meteorológico, o sol pode aparecer logo nas primeiras horas da manhã, e deve predominar ao longo do dia. Além disso, existe a possibilidade dele ficar entre nuvens em alguns períodos, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Já em relação ao Paraná, de forma geral, o Simepar aponta que deve haver uma maior variação de nebulosidade do noroeste ao leste, mas com aberturas de sol até mesmo na Região Metropolitana de Curitiba. Entre a Serra do Mar e o litoral, o tempo segue mais "cinzento", com nebulosidade mais concentrada e temperaturas mais amenas.

Nas demais regiões do Paraná, fica mais ensolarado e o destaque é a expressiva amplitude térmica ao longo do dia. Na Cidade dos Pássaros, por exemplo, os valores devem variar entre 14ºC e 26ºC.

