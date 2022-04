Da Redação

Sexta-feira será de temperaturas amenas em Arapongas

A chegada de uma frente fria ao Paraná fez com que as temperaturas caíssem na maioria dos municípios do estado. Em Arapongas, por exemplo, ao amanhecer desta sexta-feira (1º), a mínima registrada foi de 15ºC. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima não deve ultrapassar dos 19ºC.

continua após publicidade .

Além disso, a instabilidade predomina no município. Conforme o instituto, existe a possibilidade de ocorrência de chuva na Cidade dos Pássaros. A precipitação acumulada é de 27.6 mm.

A frente fria está avançando para o Sudeste do Brasil, mas chuvas isoladas ocorrem do leste ao norte do Paraná. Temperaturas mais amenas também são esperadas sobre a metade sul paranaense.