Da Redação

Sexta-feira será chuvosa com máxima de 22º C em Arapongas

Arapongas amanheceu chuvosa nesta sexta-feira (15). Por conta da chuva, as temperaturas não devem variar muito. A mínima registrada foi 18º C e a máxima deve chegar aos 22º C.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, deve chover o dia todo no município. A precipitação acumulada é de 32.8 mm.

Sexta-feira com nova frente fria que avança rápido no sul do país. No Paraná, nova condição de instabilidade, com áreas de chuvas/temporais a partir da Argentina e Paraguai, associadas ao deslocamento do eixo mais instável da frente fria ao sul do país. Chuva forte, raios e rajadas de ventos de moderados a fortes são previstos, inicialmente a partir dos setores oeste e sudoeste do estado. Em relação às temperaturas, pela manhã fica mais abafado, enquanto a partir da tarde com mais nuvens e chuvas, os valores em média se tornam mais amenos.