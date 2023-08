Sestran reforça renovação de vistorias em transportes escolares; saiba

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), através da Diretran, reforça sobre a renovação de vistorias nos veículos de transporte escolar, conforme prevê o art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97).

Segundo a Diretran, os proprietários destes veículos devem primeiramente procurar a sede do Detran-Arapongas, para a realização da vistoria veicular. Com posse do certificado emitido pelo órgão, devem dirigir-se até à Diretran - situada na Rua Eurilemos com Rua Flamingos, nº 530 - Centro (Prédio da Guarda Municipal) para atualização do cadastro e recebimento do Selo de Regularização Municipal de 2023.

Segundo o secretário da Segurança, Paulo Argati, as vitorias são feitas semestralmente. “A cada seis meses esses veículos devem ser vistoriados para que recebam os selos. Isso facilita a fiscalização, tendo em vista que, uma vez que avistamos uma van adequadamente adesivada, dificilmente ela será abordada. Orientamos que os motoristas procurem o Detran, e depois, venham até a Diretran”, explica.

O horário de atendimento da Diretran: 9h00 às 11h00, e das 13h00 às 17h00.

