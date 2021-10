Da Redação

Sestran implanta bolsão para motociclistas em Arapongas

A SESTRAN, por meio da Diretoria de Trânsito de Arapongas, anunciou nesta quinta (21) a implementação do "bolsão para motociclistas". O artifício foi instaurado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em abril deste ano.

O local escolhido foi o cruzamento da Rua Perdizes com a Avenida Gaturamo, nos dois sentidos da pista. Segundo o secretário da pasta, Paulo Argati, este perímetro urbano foi o primeiro a receber as novas pinturas de sinalização por se tratar de um ponto em que muitos acidentes envolvendo motociclistas já foram registrados. “Agora é um espaço que traz mais segurança, pois os motociclistas aguardam a abertura dos semáforos posicionados em um local exclusivo e, à frente dos outros veículos, logo atrás da faixa de pedestres ”, disse.

Ainda conforme Argati, a nova implantação está em fase teste. Obtendo resultados positivos, deverá ser implantada em outros cruzamentos com semáforos. Nesta fase inicial, os agentes de Trânsito farão as orientações aos motoristas. “Como é um período teste, estaremos orientando os condutores. Neste primeiro momento, os motoristas de carros ou caminhões, por exemplo, que avançarem a nova faixa, não serão notificados. Porém, após as instruções, em um segundo momento, os que forem flagrados invadindo o espaço exclusivo das motos serão devidamente notificados”, explica Argati.

De acordo com a Sestran, Arapongas tem uma frota de 90 mil veículos. Desse total, 23 mil são motos. Em 2021, cinco acidentes com óbitos no perímetro urbano já foram registrados e todos envolveram motocicletas. “Por isso, estamos reforçando as medidas de segurança no trânsito e pedimos também maior conscientização dos motoristas e também dos pedestres”, frisa Argati.





