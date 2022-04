Da Redação

Sestran Arapongas intensifica patrulhamentos através da GMA

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), por meio da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), vem intensificando ações preventivas em todos os bairros da cidade, através de patrulhamentos, especialmente em locais com grande fluxo de pessoas, como praças, parques, postos de saúde, escolas, rodoviária e ciclovias.

“Ações como estas têm por objetivo inibir ações criminosas, abusos no trânsito, perturbação do sossego público, bem como transmitir sensação de maior segurança à comunidade local”, explica o secretário da pasta, Paulo Argati.

CÂMERAS

Uma das novidades na área da segurança é o início da instalação de câmeras de monitoramento em prédios públicos. A primeira etapa contemplará 24 locais - os primeiros pontos foram a Unidade Básica de Saúde Dr. Abelardo de Araújo Moreira, que fica no Conjunto San Raphael II, e no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Hilda Santiago Grassano, também do Conjunto San Raphael.

Mais recentemente, a implantação foi feita no distrito de Aricanduva, nas entradas e saídas. O projeto deve abranger o total de 48 prédios, com recursos próprios, no valor de R$ 900 mil. De acordo com Paulo Argati, serão aproximadamente 200 câmeras de segurança distribuídas nas áreas internas e externas dos prédios públicos.