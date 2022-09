Sesi Cultura Paraná traz “homem banda” para Arapongas

Da Redação

Acontece na próxima quinta-feira (22), no teatro Sesi Arapongas o show “O Lendário Chucrobillyman e sua Monobanda Orquestra". Chucrobillyman toca todos os instrumentos e canta sozinho em um show de tirar o fôlego da plateia.

Com entrada franca o show ocorre a partir das 20h. Os ingressos devem ser retirados no local, com 30 minutos de antecedência. O teatro está localizado na rua Guaratinga, 2247 Parque Industrial II. Além de Arapongas haverá apresentações em Londrina e anto Antônio da Platina.

Um homem. Uma banda. Esta proposta vira realidade com "O Lendário Chucrobillyman e sua Monobanda Orquestra", que traz o multiartista curitibano Chucrobillyman, alcunha de Klaus Pimentel Koti, em seu show solo de 60 minutos, que foge completamente do estilo “voz e violão”.

Com carreira internacional e inúmeros outros projetos em sua trajetória, a performance ao vivo do músico é intensa e vibrante, remetendo ao som das bandas de garagem dos anos 1960 e da onda punk dos anos 1970. Esta é mais uma iniciativa do Sesi Cultura Paraná que traz atrações de qualidade artística para Londrina.

Chucrobillyman combina blues, rock e free style em seu show. O personagem é definido pelo próprio artista como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de “O Médico e o Monstro”. Isso porque ele já avisa: arrisca trazer a raiz punk para tirar a perfeição vocal do blues, remontando o estilo e conferindo a ele novo significado, que soa como um “trash blues”, diz ele. Seu ritmo particular sai da batida do bumbo, prato, violão, kazoo e slide.

Além da presença singular no palco, também chama a atenção os figurinos do show. Ao longo da sua performance ele pode, sem cerimônia, lançar mão de um paletó bem alinhado como de uma máscara de gorila. Essa singularidade é o que o permite se auto intitular como “lendário”, que arrebata fãs e amigos da cena alternativa por onde passa.

Desde 2004 como Chucrobillyman, Klaus Pimentel Koti possui dois discos lançados, The Chicken Album (2008) e Man-Monkey (2013). Chucrobillyman estourou nacionalmente em 2011 na MTV com o clipe da música Chicken Flow, que possui mais de 230 mil visualizações no Youtube. Depois disso fez turnês que passaram por Portugal, Itália, Suíça, Alemanha e Estados Unidos, além de várias cidades do Brasil.

SERVIÇO:

Data: 21 de setembro, quarta-feira

Horário 19h

Local: Auditório Sesi/Senai Londrina – Rua Belém, 844 – entrada pela rua São Vicente – Londrina/PR

Informações: (43) 9 8850-9066

Programação Gratuita. Retire seu ingresso com 30 minutos de antecedência no dia da apresentação.

Data: 22 de setembro, quinta-feira

Horário 20h

Local: Teatro Sesi Arapongas

Rua Guaratinga, 2247 Parque Industrial II – Arapongas – PR

Tel.: (43) 3275 8868 e (43) 9 8808 7802

Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no local, com 30 minutos de antecedência.

Data: 23 de setembro, sexta-feira

Horário 19h

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina – Rua José Vieira Gusmão, 850 – próximo BR 153 km 40 – Santo Antônio da Platina/Pr

Informações: (43) 9 8850-9066

Programação Gratuita. Retire seu ingresso com 30 minutos de antecedência no dia da apresentação.

