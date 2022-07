Sesi Cultura leva espetáculo “Flamenco para Todos” em Arapongas

Da Redação

Que tal assistir a um espetáculo de Flamenco? A proposta é do Sesi Cultura Paraná, que em julho leva a atração gratuita a seis cidades do Paraná, incluindo Arapongas, Santo Antônio da Platina e Londrina. Veja um trecho da apresentação no vídeo abaixo.

O espetáculo se serve da arte flamenca num diálogo contemporâneo com as obras "Poemas Del Cante Jondo" e "El Romancero Gitano" do poeta e escritor espanhol Federico Garcia Lorca, um dos maiores expoentes desta arte (1898 – 1936), numa visão do poeta sobre a dança e a cultura tradicional espanhola, misturando-se em verso, guitarra e baile flamenco.

“Flamenco Para Todos” intercala uma seleção romântica de poemas do escritor espanhol com dança e melodia numa homenagem a este autor surrealista que tanto encantou e encanta corações apaixonados, patriotas e amargurados, e que até hoje vibra com sua força latina, pulsante na língua e na cultura espanhola contemporânea tão propagada pelo mundo.

O espetáculo será apresentado ao vivo e traz em cena um ator, um violonista e duas “bailaoras” (dançarina de Flamenco), intercalando cenas entre poemas, baile e guitarra flamenca. Para não perder na sonoridade e métrica da poesia de García Lorca, o espetáculo é falado na língua espanhola original.

A montagem busca aproximar o público da dança flamenca e da sua história, costurada pela influência do poeta e dramaturgo Federico Garcia Lorca, importante nome do âmbito teatral e literário que contribuiu veementemente com o flamenco e a disseminação da cultura espanhola ao redor do mundo.



A montagem já passou por Curitiba, Pato Branco e Guarapuava. Depois de Santo Antônio da Platina segue para Londrina e Arapongas.



SERVIÇO:



Sesi Cultura Paraná apresenta o espetáculo de dança e teatro “Flamenco Para Todos”

Dia 20/07, 19h – Santo Antônio da Platina

Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Rua José Vieira Gusmão, 859 (próx. BR 153, km 40) – Santo Antônio da Platina – PR

Tel.: (43) 3534 8183

Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no local, com 30 minutos de antecedência;

Auditório Sesi/Senai Londrina



Rua Belém, 844 (entrada pela rua São Vicente) – Londrina – PR

Dia 21/7

Tel.: (43) 9 8850 9066

Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no local, com 30 minutos de antecedência.

Dia 22/07, 20h

Teatro Sesi Arapongas

Rua Guaratinga, 2247 Parque Industrial II – Arapongas – PR

Dia 22/7

Tel.: (43) 3275 8868 e (43) 9 8808 7802

Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no local, com 30 minutos de antecedência.

FICHA TÉCNICA

Das obras El Cante Jondo & El Romancero Gitano Federico García Lorca

Direção de Produção ST produções Teatrais

Direção e Interpretação Sandro Tueros

Músico e Compositor Alê Palma

Bailaoras intérpretes criadoras Fernanda Gimenez e Tânia Moruna

Figurinos Marcelo Salles e André Posselt

Cenários Guenia Lemos

Projeto de iluminação RZLUZ

Caracterização Felipe Emmanuel Prochmann

Maquiagem Pedro Laurentino Luiz

Adereços de cena Máscaras & Fantasias

Designer gráfica Guenia Lemos

Filmagem, Montagem e Edição de vídeo BR Filmes

Direção cinematográfica Orlando Brasil

Diretor de Fotografia Paulo Silveira

Assistente de Direção Nathalia Camargo

Câmeras Edson Roberto Martins

Operador de Luz Rodrigo Ziolkowski

Técnico e montagem de luz Bruno das Almas Ferrari

Professor e criador da oficina virtual Victor Emanuel Carlim

Captação de áudio André Kloss e Joaquim Kloss

Edição e mixagem de áudio Kloss Estúdio

Cenotécnico Alfredo Gomes Filho

Costureiras Eunice Salles & Valéria Salles

Realização ST Produções Teatrais

Roteiro e Tradução ao Português Sandro Tueros

Veja um trecho da apresentação: null - Vídeo por: Reprodução







