Sesc-Senac de Arapongas dá início a contratações; assista

O Sistema Fecomércio-PR já iniciou as contratações de funcionários que vão atuar na nova unidade integrada Sesc-Senac de Arapongas. São pelo menos 17 vagas abertas. Os interessados devem se cadastrar até 20 de julho no site https://www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco/. O Sesc-Senac de Arapongas está na fase final de construção e deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano. Veja no vídeo abaixo.

As vagas disponíveis são para assistente administrativo (5), orientador de atividades (5), técnico de atividades (2), dentista (1), auxiliar odontológico (1), auxiliar de alimentação (1), técnico de manutenção (1) e nutricionista (1). Após a inauguração, novos editais serão lançados para mais contratações de profissionais.

O Sesc-Senac de Arapongas está sendo construído desde o ano passado em um terreno de 16 mil metros quadrados doado pelo município na Rua Tico-Tico Rei, no Jardim Caravelle, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). São 5.281 m² de área construída, sendo 4.118, 27 m² do Sesc (Serviço Social do Comércio) e 1.163,12 m² do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). O valor total do investimento divulgado no lançamento da obra era de R$ 22 milhões.

A nova unidade integrada do Sistema Fecomércio Sesc-Senac terá a capacidade para receber uma média de 1,2 mil pessoas por dia, com estacionamento de até 100 veículos. O gerente executivo Sesc de Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, explica que a seleção dos funcionários vai ocorrer apenas pela internet. “É uma diversidade de profissionais, desde dentistas, auxiliares de alimentação até técnicos de atividades, entre outros. É uma grande oportunidade para quem mora em Arapongas e região, com muitos benefícios e salários acima do mercado”, diz. Os vencimentos mensais variam entre R$ 2.710,35 e R$ 5.384,05, dependendo do cargo e da carga horária.

Ele afirma que a data de inauguração não foi definida, mas vai ocorrer ainda no segundo semestre, provavelmente a partir de outubro. Ronaldo Romani assinala que Arapongas tem muito a ganhar com a unidade, principalmente por conta de sua característica integrada. “Em um único local, serão ofertados cursos de qualificação profissional (Senac) e também atividades voltadas à qualidade de vida da população (Sesc)”, afirma.

ESTRUTURA

Segundo o projeto divulgado no lançamento da obra, em maio de 2021, o espaço destinado ao Senac contará com biblioteca, Ambientes Pedagógicos Smart, Informática, Beleza, Enfermagem, além de quatro Ambientes Pedagógicos Convencionais, Cozinha Didática, área administrativa e de apoio.

Já o Sesc abrigará Sala de Saúde, Consultórios Odontológicos, Sala de Pilates, Academia de Ginástica Multifuncional, Sala para Cursos de Valorização Social (CVC) e Artes, Sala de cursos, Lanchonete, área administrativa e de apoio. A estrutura também contempla uma quadra de grama sintética coberta, vestiário e área de apoio. Além de um espaço dedicado ao ensino médio, com cinco salas de aula, laboratório de ciências, pátio coberto, refeitório e área administrativa.









