Sesc-Senac de Arapongas anuncia preparativos para inauguração

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com área projetada em 1.050,21m², em terreno de 3.923,20m², a parte do Senac conta com um ambiente pedagógico de estudos e pesquisas

Nesta quarta-feira, 19, o prefeito Sérgio Onofre participou do ato de apresentação da estrutura da Unidade Integrada Sesc-Senac de Arapongas – situada na Rua Tico-tico Rei, 51 – Gleba Patrimônio Arapongas, ao lado da UPA 24 Horas. O ato foi presidido pelo secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), Nilson Violato, tendo a apresentação técnica por parte do diretor-regional do Senac, Sidnei Lopes de Oliveira, diretor de Divisão de Gestão de Negócios, Rubens Fava, gerente executivo, Sergio Carlos Figueiredo, e da gerente da Unidade de Arapongas, Melrian Machado Sahyun Abdalla. Também participou do evento o empresário Paulo Pennacchi, vice-presidente da Fecomércio.

continua após publicidade .

Construída em terreno doado pelo município - de 16 mil metros quadrados, com área construída de 5.281 m², sendo 4.118 m² do Sesc e 1.163 m² para o Senac, o espaço recebeu investimento R$ 22.978.920,00. Com a obra já concluída, a próxima etapa será a inauguração. “Estamos alinhando junto ao governo do Paraná e Fecomércio para fecharmos uma agenda adequada para uma grande inauguração. A vinda desta unidade é um sonho antigo e, junto com os esforços do Paulo Pennacchi, um grande entusiasta do projeto, hoje é uma realidade. Uma estrutura de peso que vai proporcionar uma educação de qualidade voltada para a tecnologia avançada, que é uma grande e forte tendência. Queremos que a nossa cidade evolua e assim estamos fazendo”, falou o prefeito.

- LEIA MAIS: Sesc-Senac de Arapongas dá início a contratações

continua após publicidade .

Sérgio Onofre ainda reforçou sobre outras obras nas imediações do Sesc-Senac, como a duplicação da Rua Tico-tico Rei - e melhorias nas adjacências (Rua Negaça), construção do Colégio Estadual “Enzo Batista Daleffe Pereira”, em andamento, além de estar prevista a instalação da Delegacia Cidadã.

Para o diretor-regional, Sidnei Oliveira, a estrutura de Arapongas vai potencializar ainda mais as atividades já desenvolvidas e consolidadas pelo Sesc-Senac. “Uma grande vitória e temos honra em fazer parte disso. Tudo só foi possível pela união de esforços do prefeito, do Sr. Paulo Pennacchi e demais responsáveis por este grande passo. Um ganho indiscutível para Arapongas. Estamos ansiosos para a inauguração oficial”, disse.Paulo Pennacchi se mostrou entusiasmado com este passo para o município. “A nova instalação trará um rumo positivo para a área da educação em Arapongas. Fico feliz em poder fazer parte desta empreitada, que será benéfica no presente e para as futuras gerações”, ressaltou.

Também participaram do evento secretários municipais e demais servidores públicos, vereadores da base aliada, representantes de entidades e clubes de serviço.

continua após publicidade .

CONHEÇA MELHOR A ESTRUTURA A SER INAUGURADA

SENAC – Com área projetada em 1.050,21m², em terreno de 3.923,20m², a parte do Senac conta com um ambiente pedagógico de estudos e pesquisas, um ambiente pedagógico smart (para 30 alunos), um ambiente pedagógico de informática (para 30 alunos), um ambiente pedagógico beleza (para 28 alunos), um ambiente pedagógico de enfermagem, quatro ambientes pedagógicos (para 30 alunos cada) e uma cozinha didática (com churrasqueira) para 20 alunos. Além de C.I.M e área administrativa, vestiários e áreas de apoio. Capacidade instalada de 228 alunos por turno e 684 alunos por dia.

SESC – Com área projetada de 3.529,60m², em terreno de 12.468,50 m², o Sesc conta com sala de saúde, consultório odontológico, sala de pilates, academia GMF, sala de CVS e artes, sala de cursos (para 16 alunos), lanchonete (com 39 lugares internos e 16 no deck externo), SAC e área administrativa, sanitários, vestiários e áreas de apoio.

AMBIENTES COMTEMPLADOS – Quadra de grama sintética – com 120 lugares na arquibancada, dois depósitos, dois vestiários e dois vestiários PcD.

continua após publicidade .

ATENDIMENTO E SALA DE PROFESSORES – Cinco salas de aula (para 30 alunos cada), pátio coberto e refeitório, sanitários e ambientes de apoio.

Serão instaladas também 144 placas fotovoltaicas que vão garantir cerca de 40% de todo o consumo de energia na nova Unidade. Ao todo, são 40 Unidades físicas do Senac em todo o Paraná; com 34 Pólos EAD – Educação à distância. Do Sesc são 37 Unidades físicas. O Senac conta com ambientes de práticas pedagógicas; 31 salões de beleza-escola; quatro cafés-escola; quatro restaurantes-escola e 18 lanchonetes/confeitarias-escola. O Sesc conta com ambientes de educação, laser e qualidade de vida, que incluem: academias; clínicas odontológicas; restaurantes; lanchonetes; escola e hotel. Além das Unidades Móveis de aprendizagem.

Siga o TNOnline no Google News