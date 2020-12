Sesan e Seaspma promovem palestra voltada para a Agricultura Familiar - TNOnline

Continua após publicidade

Através da Secretaria de Segurança Alimentar (Sesan), em parceria com a Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) foi realizado ontem, 03, na sede do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas – IPPASA, um evento destinado para os agricultores familiares, com o tema: “ Associativismo e Cooperativismo voltados para a Segurança Alimentar”. A palestra foi ministrada pelo sócio diretor da Siliciu’s Consultoria, Moacir Kretzmann. “ Atuamos na área de cooperativismo e agricultura orgânica, e ficamos contentes com o convite. Discutimos três temas que se conectam, que são o associativismo, a agroecologia com ênfase na agricultura orgânica e a segurança alimentar, na produção de alimentos saudáveis. Foi uma palestra muito boa, tendo em vista que Arapongas tem dado um suporte importante nesse sentido, inclusive através de uma Secretaria voltada especialmente para a segurança alimentar e nutricional”, disse.

De acordo com a secretária da Sesan, Niele Melo, o principal foco é fomentar a agricultura de forma mais sustentável. “ Queremos fazer com que os nossos agricultores familiares comecem a fazer a transição do plantio convencional para plantio orgânico, atendendo as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A demanda é que até 2030, 100% da merenda escolar seja adquirida de forma totalmente orgânica. Para isso, precisamos desde já fortalecer e dar incentivo e apoio técnico para que os agricultares possam fazer essa mudança da melhor maneira possível”, salientou. Melo acrescentou também que outra demanda importante é organizar as associações dos agricultores familiares de Arapongas, e mostrar de que forma é possível formar cooperativas agroecológicas – dando maior mercado para o produto orgânico produzido no município. Consequentemente, essa iniciativa reforça o projeto do “Sacolão Municipal”, com previsão de ser implantado em 2021. “ O sacolão foi pensado como forma de dar nova oportunidade de escoamento da safra para os nossos agricultores, e pensando na segurança alimentar como forma de oferecer uma alimentação mais saudável para a população, com preços mais acessíveis”, encerrou Niele. Participou também do evento a diretora da agricultura da Seasmpa, Vick Vegara.