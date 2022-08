Sesa monitora 1º caso suspeito de monkeypox em Arapongas

Da Redação

Nesta quarta-feira, foram confirmados 31 novos casos de varíola dos macacos na região

O boletim semanal epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta quarta-feira (17) o primeiro caso suspeito de monkeypox da região. O paciente monitorado - que aguarda resultado de exames - é residente no município de Arapongas. O sexo da pessoa não foi informado. Nesta quarta-feira, foram confirmados 31 novos casos de varíola dos macacos na região.

O Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas está levantando maiores informações sobre o caso, que teve exame solicitado em atendimento realizado em outro município. "Esse paciente não foi atendido em nossa rede, mas em Londrina, e agora estamos entrando em contato com a Vigilância de lá para um perfil do caso", afirma a gerente de Epidemiologia de Arapongas, Fernanda Golas. Ela acrescenta que o pedido de exame também foi solicitado por Londrina e a Saúde de Arapongas aguarda as informações do caso para iniciar o acompanhamento do caso.

Esse é o primeiro caso suspeito de monkeypox registrado na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana. Das 22 Regionais de Saúde do estado, 18 têm casos suspeitos ou confirmados, segundo informa o boletim desta quarta-feira da Sesa.

