Servidores da Educação participam de reunião antes da volta às aulas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta terça-feira (31), no Cine Teatro Mauá, um encontro com servidores da Rede Municipal de Ensino.

Entre os presentes estavam professores e cuidadores, auxiliares gerais, merendeiras, cozinheiras, motoristas e diretoras, incluindo todos os servidores contratados recentemente, após a realização do último concurso público.

O ato contou com a presença da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, do procurador jurídico, Rafael Cita, e do secretário de Administração, Gabriel Esper.

A oportunidade foi voltada para o repasse de informações técnicas e jurídicas, além das boas vindas para a retomada das atividades escolares. "Foi uma troca importante junto aos servidores da Educação. É sempre válido estarmos alinhados, esclarecendo dúvidas e, mais do que isso, buscando a valorização dos nossos profissionais”, pontuou Rossetti.

Foram elencados assuntos como:

Atribuições dos servidores;

Preservação e cuidados do patrimônio público;

Estatuto do servidor;

Processos administrativos;

Estágio probatório;

Lotação e remoção.





Volta às aulas

A volta às aulas está marcada para esta quinta-feira (02), em todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's). Nesta quarta-feira (1º), acontecem os estudos e planejamentos, quando os docentes se preparam e planejam as ações do semestre.

Segundo semestre

Para os alunos, o recesso de julho começa no dia 08 e vai até o dia 21, retomando normalmente as atividades na segunda-feira, 24 de julho. Já os professores passarão por planejamento e formação continuada nos dias 10 e 11 de julho.

As aulas do segundo semestre acabam em 20 de dezembro, com o encerramento do ano letivo no dia 21. Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 102 no primeiro semestre e outros 98 no segundo.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

