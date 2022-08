Servidora de Arapongas cria simulador para treinamento de hemodiálise

Da Redação

A graduanda de enfermagem e servidora da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Cândido da Silva, de Arapongas, é responsável pelo desenvolvimento de um simulador que humaniza e descomplica a capacitação de profissionais da área em procedimentos de hemodiálise. A ideia central para a criação da startup, denominada Projeto Ishá (Eva em hebraico), é o de amenizar risco à saúde dos pacientes que têm insuficiência renal, além do aperfeiçoamento das práticas pelos profissionais responsáveis.

Notei que, os questionamentos em relação ao procedimento são feitos na frente do paciente, que naturalmente está numa situação delicada e fica inseguro. Eu realmente tive uma inspiração divina e decidi me dedicar nesse estudo. O primeiro protótipo da solução levou cinco meses para ficar pronto e foi desenvolvido em um manequim de loja. A inovação obteve sucesso em seu primeiro teste e o treinamento dos técnicos e enfermeiros foi reduzido de 90 para 15 dias - Renata Cândido da Silva, Servidora pública - Renata Cândido da Silva, Servidora pública

O prefeito Sérgio Onofre parabenizou a profissional pelo empenho e dedicação, colando o poder público à disposição para contribuir. “ A sensibilidade de uma profissional da saúde, que notou a necessidade de maior capacitação em prol dos pacientes. Alvo muito inovador e, que vai ao encontro das reais necessidades da área. É uma honra tê-la como parte da nossa Secretaria de Saúde. Vamos contribuir para grandes passos neste sentido”, pontou. A visita também foi acompanhada pelo secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, secretário da Semude, Nilson Violatto, e vereadores Cecéu e Marcelo Junio.

Transformação em negócio

Para transformar a criação em negócio, ela procurou a prefeitura de Arapongas, que indicou o Sebrae. “Fizemos o acolhimento da startup e como a prefeitura tem um contrato com o Sebrae oferecendo horas de consultorias encaminhamos a Renata para participar desse trabalho. Essa é uma das ferramentas que utilizamos para dar suporte aos empreendedores”, destaca o secretário municipal de desenvolvimento, inovação e renda de Arapongas, Nilson Carlos Stefani Violato.

Ele acrescenta ainda que o projeto deve integrar Programa João de Barro – que estabelece marco legal, políticas públicas e ações executivas para implantação de espaços de incubadoras e aceleradoras de empresas para interagir com a vocação do município e promover a inovação na tecnologia e na modelagem dos negócios – vinculado ao “Arapongas - Cidade Inteligente”, busca o desenvolvimento de estratégias em segmentos de inovação, capacitação, vocacionamento e empreendedorismo, sendo esses os pilares do Plano de Desenvolvimento de uma Arapongas Smart City. Tendo o Sebrae como parceiro.

Premiação

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren) reconheceu a relevância da invenção para o setor da saúde durante a Semana da Enfermagem, realizada em Curitiba. Renata foi premiada na categoria pesquisadora. Com tantas possibilidades, a empreendedora avalia duas propostas: uma parceria com uma empresa internacional de simuladores e outra para a criação de um curso de pós-graduação. “Minha prioridade é montar um instituto de treinamento de hemodiálise. Pretendo montar uma clínica e inserir nas universidades como formação de base”, planeja Renata.

Congresso em Sp

Segundo Renata, o projeto foi classificado para participar do Congresso de Simulação Clínica SUN 2022, em São Paulo, de 08 a 10 de setembro. O formato será digital como e-Pôster. “ Será mais um importante passo para concretização deste grande projeto. A ideia é que logo o protótipo ganhe o mercado e beneficia profissionais e pacientes”, citou.

