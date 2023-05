Serviços de roçagem e limpeza beneficiam regiões de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), tem executado um cronograma de serviços de roçagem e limpeza em diferentes pontos da cidade. Na última quinta-feira (25) as equipes se concentraram na região da Vila Aparecida – também no entorno da praça “Maria Alves Melquíades de Melo”. Nesta sexta-feira (26) os trabalhos concentram esforços na região da Colônia Esperança.

Ainda nesta sexta, a equipe atuará na região da zona sul – nas proximidades da pista de caminhada (nas imediações da imagem de Santa Rita de Cássia em uma das rotatórios deste trecho).

Segundo o secretário da pasta, Renan Rodrigues Manoel, os serviços de roçagem, manutenção e limpeza em vias e áreas públicas cooperam com a organização da cidade e também na prevenção de acúmulo de lixo e entulhos. “São serviços que visam manter a cidade limpa em diversos pontos, além do colaborar com a eliminação de focos do mosquito aedes aegypti, por exemplo. Aliando valorização da cidade, meio ambiente e saúde. Temos um cronograma específico destes serviços, para melhor atender toda a cidade”, disse.

VOCÊ SABIA?

Buscando otimizar os atendimentos para a população, a Prefeitura de Arapongas conta com uma ferramenta on-line de serviços públicos. Agora, o “Autoatendimento do Cidadão” conta com o protocolo de denúncias ambientais, maus-tratos aos animais e solicitações dos serviços públicos. A ação estratégica é uma parceira da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) e Secretaria Municipal de Administração (Semad), junto à Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI.

Para solicitar os serviços, basta acessar o “Portal do Autoatendimento” pelo link https://arapongas.atende.net/, e na barra de pesquisa digitar “Denúncia” ou “Solicitação – Meio Ambiente”.

Localize o serviço “Denúncia/Solicitação - Meio Ambiente”, e clique sobre ela. Também é possível entrar através do link direto https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-denuncias-meio-ambiente-maus-tratos-animais-lixo-irregular

Caso o cidadão não tenha cadastro no sistema, será necessário solicitar. Após clicar no link, o sistema solicitará “login” ou o “cadastro”.





