Sério Onofre articula com Ratinho Júnior a instalação de indústria

Sérgio Onofre, convidou nesta terça-feira (08) o governador Ratinho Júnior para uma visita à Fazenda Solana

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, convidou nesta terça-feira (08) o governador Ratinho Júnior para uma visita à Fazenda Solana, localizada no município. Na Solana, hoje propriedade da Hypera Pharma, é cultivada a duboisia, planta da qual se extrai o princípio ativo do Buscopan. “Convidamos o governador para fazer uma visita à Solana e se juntar a nós num amplo trabalho para que a Neo Química, subsidiária da Hypera Pharma, instale uma indústria no município. Nosso objetivo é que Arapongas não tenha apenas a produção da planta, mas também todo o processo para a extração do princípio ativo, gerando mais empregos e renda”, assinala o prefeito.

Para Sérgio Onofre, o projeto se enquadra dentro da proposta do governador Ratinho Júnior, de ampliar as possibilidades de desenvolvimento econômico do Paraná. “Para nós, é motivo de satisfação e orgulho termos a Solana, que durante tantos anos forneceu a planta para o laboratório alemão Boehringer Ingelheim, porém, com a aquisição pela Hypera Pharma e o apoio do governo estadual, nós acreditamos que chegou a hora de darmos um passo à frente. Queremos fortalecer e desenvolver a nossa economia e isso vai além de sermos apenas fornecedores de matéria prima. Passa pela industrialização do maior volume possível de tudo o que produzimos aqui”, acrescenta o prefeito.

A duboisia é cultivada na Solana há mais de 40 anos. Desde 2019, a marca Buscopan pertence à Hypera Pharma. A Solana foi fundada em 1978 e, segundo informações disponíveis no site da Boehringer Ingelheim, a propriedade emprega cerca de 70 colaboradores e é responsável pelo cultivo de 70% da matéria-prima para produção de Buscopan. Os 30% restantes são produzidos na Austrália. Em 2019, a Hypera Pharma anunciou a compra de ativos da farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim, incluindo as marcas Buscopan e Buscofem, líderes no segmento antiespasmódico (medicamento que combate dores abdominais) no Brasil. O negócio girou em torno de R$ 1,3 bilhão, segundo diversas reportagens da época.

