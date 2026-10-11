Seriema ferida é resgatada pela Guarda Municipal em Arapongas
Ave silvestre foi encontrada em bairro residencial e levada para hospital veterinário em Londrina para receber cuidados especializados
Na tarde deste sábado (10), uma ave silvestre da espécie seriema foi resgatada após ser encontrada com ferimentos no Conjunto Tropical, em Arapongas. O animal precisou ser encaminhado para fora da cidade para receber tratamento adequado.
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A ação foi realizada pelo Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal, que foi acionado pela central de operações para verificar a situação na Rua Beija Flor Tesoura, por volta das 13h40. No local, os agentes constataram que a ave estava machucada e necessitava de intervenção clínica urgente.
Para garantir a sobrevivência e a recuperação da seriema, a equipe transportou o animal até o Hospital Veterinário de uma universidade em Londrina. A ave foi entregue em segurança aos profissionais da unidade, onde passará por avaliação completa e receberá os cuidados médicos necessários para, futuramente, ser devolvida ao seu habitat natural. O trajeto ocorreu sem imprevistos.