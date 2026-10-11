Seriema ferida é resgatada pela Guarda Municipal em Arapongas

Na tarde deste sábado (10), uma ave silvestre da espécie seriema foi resgatada após ser encontrada com ferimentos no Conjunto Tropical, em Arapongas. O animal precisou ser encaminhado para fora da cidade para receber tratamento adequado.

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A ação foi realizada pelo Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal, que foi acionado pela central de operações para verificar a situação na Rua Beija Flor Tesoura, por volta das 13h40. No local, os agentes constataram que a ave estava machucada e necessitava de intervenção clínica urgente.

Para garantir a sobrevivência e a recuperação da seriema, a equipe transportou o animal até o Hospital Veterinário de uma universidade em Londrina. A ave foi entregue em segurança aos profissionais da unidade, onde passará por avaliação completa e receberá os cuidados médicos necessários para, futuramente, ser devolvida ao seu habitat natural. O trajeto ocorreu sem imprevistos.