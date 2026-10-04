Sérgio Onofre vota com a família e destaca tranquilidade durante a campanha
"Deus sabe o que faz", disse o candidato a deputado estadual
O candidato a deputado estadual Sérgio Onofre (PSD) votou neste domingo (4) no Salão da Igreja Santo Antônio, em Arapongas, acompanhado de familiares e avaliou o período de campanha eleitoral como pacífico. Prestes a registrar seu voto na urna, ele destacou a relevância do apoio familiar durante o processo democrático.
Ao ser questionado sobre o clima da disputa e as expectativas para a apuração, Sérgio enfatizou o tom ameno da sua trajetória até o dia do pleito. "Olha, foi uma caminhada tranquila, em paz, sossegada?", afirmou. Ele também celebrou a presença dos seus parentes no local: "Estou aqui para votar com o meu filho e com a Gisele. Então acho que isso é importante, a família estar junto sempre."
Confiante nas ações realizadas ao longo da corrida eleitoral, o candidato demonstrou serenidade quanto ao resultado que será revelado pelas urnas. "Então, estou bem tranquilo, bem sossegado, e Deus sabe o que faz. Eu acho que a gente trabalhou, fez o que a gente tinha que fazer e agora está na mão de Deus. Deus sabe o que faz", concluiu Sérgio.