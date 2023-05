Sérgio Onofre vistoria obras da Escola Enzo Daleffe

Nesta quarta-feira (31), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, fez uma inspeção na obra de construção da Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, no Jardim Caravelle. A instituição de ensino está em fase final de construção – com 91% dos serviços já executados, segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur). As equipes seguem com as pinturas internas e externas, revestimento de pisos e paredes em fase adiantada, rede de esgoto já concluída, construção de calçadas em andamento, estruturas metálicas e cobertura da quadra já concluídas. Em execução está a etapa de revestimento.

Sérgio Onofre se mostrou otimista para a entrega da obra em junho. “Temos insistido na celeridade desta importante obra e estamos acompanhando tudo de perto. Queremos entregá-la em meados de junho. Em agosto, já queremos nossos alunos estudando aqui”, disse. Onofre acrescentou ainda que o novo espaço vai beneficiar também o Jardim Aeroporto, o Jardim Primavera e bairros adjacentes, atendendo os alunos integralmente. Com a obra entregue, o intuito é transferir os alunos da atual escola municipal Joarib Grillo (Jardim Primavera) para o novo local.

ESTRUTURA

A nova escola contará com 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva – padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros (feminino e masculino) e rampas de acessibilidade, além de ser um espaço educacional com capacidade para atender os alunos em período integral. A obra conta com investimento de R$ 4,7 milhões e tem recursos empenhados por parte do deputado federal Luciano Ducci. O serviço contou também com o intermédio do vereador e presidente da Câmara, Marcio Nickenig.

OUTROS PASSOS

Contribuindo para uma melhor formação dos alunos atendidos pela Rede Municipal, a Prefeitura de Arapongas tem dado outros passos importantes na área da educação. Exemplos são os investimentos feitos no setor ao longo dos últimos anos. Entre os mais recentes, investimentos de R$ 1.541.241,40 na aquisição de uniformes escolares completos, além de R$ 952.102,00 (tênis) e R$ 878.050,40 (sandálias) - que compõem a uniformização dos estudantes, aquisição de 12.730 kits escolares – com investimento de R$ 4.285.946,40. Investimento na aquisição de lousas digitais interativas para a Rede Municipal de Ensino; recursos de R$ 3.046.800,00, sendo R$ 2.895.000,00 na compra de 50 lousas digitais interativas com sistema de som acoplado e R$ 151.800,00 na contratação de uma empresa especializada para a capacitação dos professores. Além da construção da Escola do Jardim Paulista - espaço que vai alocar a Escola Municipal Padre Germano Mayer - sendo R$ 4,9 milhões do Governo Federal investidos na obra.

