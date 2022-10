Sérgio Onofre visita SEDU e acelera mais duas unidades do Meu Campinho

Da Redação

Sérgio Onofre eunido nesta segunda-feira, 17, com o secretário do SEDU

Cumprindo agenda em Curitiba, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido nesta segunda-feira, 17, com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas do Paraná (SEDU), Augustinho Zucchi. A oportunidade foi para tratar sobre a instalação de mais duas unidades do projeto “Meu Campinho”, sendo uma para o distrito de Aricanduva e a outra no Jardim Colúmbia.

No ano passado, durante a gestão do então secretário da SEDU, João Carlos Ortega, o município já havia garantido os dois espaços esportivos. “Retomamos as tratativas para a continuação de projetos e obras importantes para o município. O secretário Augustinho Zucchi garantiu a ida dessas novas duas unidades. São espaços esportivos espetaculares que deram muito certo em Arapongas”, disse Onofre. Ainda segundo o prefeito, a reunião alinhou também outras obras futuras para o município. O ato contou com a presença do vereador Cecéu.

A atual gestão já entregou cinco unidades do Meu Campinho. São elas: Meu Campinho do Conjunto Tropical – que contou com recursos de R$ 328 mil. E no Conjunto Águias, com investimentos de R$ 393 mil. Em 2018, foram três “Meu Campinho”.

No Conjunto Flamingos, onde foram investidos R$ 418.459,03, a obra recebeu o nome de Marcos Danilo Padilha, goleiro da Chapecoense morto em um desastre aéreo; no Conjunto Ulysses Guimarães, onde os investimentos somaram R$ 372.391,25, a homenagem foi ao ex-prefeito Sadaho Yokomizo; e na Zona Sul, onde a obra custou R$ 392.777,41, o homenageado foi Vanderlei Vieira dos Santos, o “Vandão do Samu”. O prefeito Sérgio Onofre deve cumprir agenda em Curitiba até a quarta-feira, 19.

